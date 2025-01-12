Мэр анонсировал ремонт в центре Хабаровска после аварии с потопом

Мэр отметил, что аварийная бригада «Водоканала» оперативно устранила последствия происшествия. В ночь с 10 на 11 января были проведены работы по очистке дорожного полотна и трамвайных путей. Дорожным службам города поручено внимательно следить за состоянием этого участка, обеспечив безопасность движения транспорта. Особое внимание будет уделено состоянию тротуаров и подходов к пешеходным переходам.