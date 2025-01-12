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Мэр анонсировал ремонт в центре Хабаровска после аварии с потопом

Инцидент на Льва Толстого привел к затоплению трамвайных путей и прилегающей территории рынка.

Источник: Соцсети

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук анонсировал ремонтные работы на центральных улицах города после потопа, произошедшего из-за коммунальной аварии. Об этом глава города сообщил в своём Telegram-канале.

Напомним, 10 января в районе перекрёстка Амурского бульвара и улицы Льва Толстого произошёл порыв водопроводной трубы, который привёл к затоплению трамвайных путей и прилегающей территории рынка. Вода, вытекающая из трубы, вызвала значительные неудобства для местных жителей и водителей.

Мэр отметил, что аварийная бригада «Водоканала» оперативно устранила последствия происшествия. В ночь с 10 на 11 января были проведены работы по очистке дорожного полотна и трамвайных путей. Дорожным службам города поручено внимательно следить за состоянием этого участка, обеспечив безопасность движения транспорта. Особое внимание будет уделено состоянию тротуаров и подходов к пешеходным переходам.

«Ремонтные работы начнутся после обследования аварийного участка специалистами», — добавил мэр, подчеркнув, что все службы сработали оперативно и предотвратили отключение водоснабжения в домах хабаровчан.