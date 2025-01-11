Жителям Перми сообщили, в каких домах в январе отключат воду

В зимний период в Перми продолжается плановый ремонт городских водопроводных сетей. В компании «Новогор Прикамье» сообщили о графике отключений воды в январе.
Сегодня утром, 11 января, воду на время ремонтных работ отключили во многих многоэтажках в Индустриальном районе — на улицах Архитектора Свиязева, 3-ей Гиринской, Композитора Глинки, Космонавта Леонова. Коммунальщики обещают возобновить водоснабжение в 9.00 в воскресенье, 12 января.
25 января с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах по следующим адресам:
— Академика Веденеева, 52.
— Кронита, 14, 18, 23.
— Ставропольская, 17, 17А, 19.
Раскопки будут производиться в районе дома № 23 на улице Кронита.