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Жителям Перми сообщили, в каких домах в январе отключат воду

В городе будут ремонтировать водоводы.

Источник: Комсомольская правда

В зимний период в Перми продолжается плановый ремонт городских водопроводных сетей. В компании «Новогор Прикамье» сообщили о графике отключений воды в январе.

Сегодня утром, 11 января, воду на время ремонтных работ отключили во многих многоэтажках в Индустриальном районе — на улицах Архитектора Свиязева, 3-ей Гиринской, Композитора Глинки, Космонавта Леонова. Коммунальщики обещают возобновить водоснабжение в 9.00 в воскресенье, 12 января.

25 января с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах по следующим адресам:

— Академика Веденеева, 52.

— Кронита, 14, 18, 23.

— Ставропольская, 17, 17А, 19.

Раскопки будут производиться в районе дома № 23 на улице Кронита.

ЖКХ