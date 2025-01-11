Жителям Перми сообщили, в каких домах в январе отключат воду

Сегодня утром, 11 января, воду на время ремонтных работ отключили во многих многоэтажках в Индустриальном районе — на улицах Архитектора Свиязева, 3-ей Гиринской, Композитора Глинки, Космонавта Леонова. Коммунальщики обещают возобновить водоснабжение в 9.00 в воскресенье, 12 января.