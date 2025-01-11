Двум осужденным омских колоний дали квартиры

В УФСИН по Омской области рассказали о том, как в исправительных учреждениях защищаются жилищные права осужденных из числа детей-сирот. Недавно положенную по закону муниципальную квартиру получил один из заключенных колонии № 9. Помощь в подготовке необходимых документов оказали сотрудники исправительных учреждений.