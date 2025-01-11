Двум осужденным омских колоний дали квартиры

В УФСИН по Омской области рассказали о том, как в исправительных учреждениях защищаются жилищные права осужденных из числа детей-сирот. Недавно положенную по закону муниципальную квартиру получил один из заключенных колонии № 9. Помощь в подготовке необходимых документов оказали сотрудники исправительных учреждений.
Ключи от собственного жилья осужденному вручила специалист КУ «Центр учета и содержания собственности Омской области» Яна Кос. После освобождения из мест лишения свободы бывший воспитанник детского дома будет жить там на правах соцнайма.
Отметим, что в конце декабря ключи от квартиры получил еще один бывший детдомовец, а ныне 24-летний осужденный омской исправительной колонии № 8.