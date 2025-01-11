В Уфе задержали обвесившего гирляндой машину 19-летнего водителя

В Уфе задержали 19-летнего местного жителя, на машине которого были гирлянды. По информации ГАИ Башкирии, причиной стал установленный спецсигнал.
В ведомстве отметили, что во время мониторинга интернета сотрудники обнаружили видеозапись с автомобилем ВАЗ-2114 с нарушениями. Вскоре установили и самого водителя.
В отношении уфимца составили несколько административных материалов из-за установки спецсигнала, а также управление автомобилем с тонированными стеклами.
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