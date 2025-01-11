Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе задержали обвесившего гирляндой машину 19-летнего водителя

В его отношении составили несколько протоколов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали 19-летнего местного жителя, на машине которого были гирлянды. По информации ГАИ Башкирии, причиной стал установленный спецсигнал.

В ведомстве отметили, что во время мониторинга интернета сотрудники обнаружили видеозапись с автомобилем ВАЗ-2114 с нарушениями. Вскоре установили и самого водителя.

В отношении уфимца составили несколько административных материалов из-за установки спецсигнала, а также управление автомобилем с тонированными стеклами.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.