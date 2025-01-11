11 января 1919 года в России началась продразверстка

106 лет назад Совнарком издал декрет о продразверстке — изъятии у крестьян «излишков» хлеба и других сельхозпродуктов на нужды армии и рабочих. Ленин писал, что за хлеб земледельцам платили бумажными деньгами, которые тут же обесценивались инфляцией, — или вовсе ничего не платили, забирая продукты «в долг». Чем придуманная при царе продразверстка отличалась от коллективизации, как большевики убивали людей из-за хлеба и как крестьяне отвечали кровавым насилием и восстаниями — в материале «Газеты.Ru».
Как при царе хлеб изымали.
Хотя продразверстку, то есть продовольственную разверстку, связывают обычно с действиями советской власти и Гражданской войной, этот процесс начался еще в Российской Империи в годы Первой мировой.
Правительству необходимо было обеспечить жителей городов и армию хлебом. Но закупочные цены росли, и к 1916 году в условиях свободного рынка увеличились в три раза по сравнению с довоенными годами. Закупать зерно стало слишком невыгодно.
Впрочем, поскольку в начале Первой мировой удалось создать большие запасы зерна, их хватило и на 1916 год. Однако эти запасы, скопившиеся на железных дорогах империи, постепенно истощались.
«Кризис пшеничный и мучной наступили бы значительно раньше, если бы… не оказалось некоторого неприкосновенного запаса пшеницы в виде очередного груза, лежавшего на железнодорожных станциях, в ожидании погрузки», — гласила докладная записка Воронежского биржевого комитета совещанию при Московской бирже.
Так или иначе на фоне истощения хлебных запасов в конце 1916 года коммерческую покупку хлеба заменили разверсткой. Объемы хлеба, изымаемого в обмен на деньги, определяли сложной цепочкой — от губернских властей к уездным, от них к волостным, и так до отдельных селений и домохозяйств. Царское правительство надеялось получить для военных предприятий, армии и городов до 772 млн пудов хлеба.
Председатель Думы Михаил Родзянко накануне Февральской революции писал Николаю II, что «разверстка, предпринятая министерством земледелия, определенно не удалась». Из запланированных 772 млн пудов лишь на бумаге «разверстали» — то есть наметили к изъятию — только 643 млн пудов губернскими земствами, а уездными — 228 млн пудов. Волости же смогли разверстать только 4 млн пудов хлеба.
Стоит отметить, что очень важным фактором было даже не нежелание землевладельцев сдавать урожай ниже рыночной стоимости, а железнодорожный коллапс. К примеру,
накануне Февральской революции, поводом к которой по расхожей легенде стала нехватка хлеба в петербургских булочных, тонны и тонны зерна находились в вагонах, которые просто не пропускали к столице (умышленно или нет — это другой вопрос).
На железных дорогах России скопились миллионы пудов хлеба, которые не удавалось вывезти из-за нехватки вагонов и угля для паровозов.
Историк Борис Колоницкий отмечает, что на проблемы с продовольствием подданные России начали жаловаться еще во время Первой мировой — хотя и представить не могли, какой голод ждал страну в будущем. При этом другие воюющие державы — как противники, так и союзники России — начали испытывать перебои с продовольствием еще раньше, и еще более сильные. В Германии зимой 1916−1917 годов случился массовый голод, который Российская Империя в тех условиях и представить себе не могла. В Великобритании карточная система была введена в 1918 году. Все познается в сравнении.
После Февральской революции Временное правительство продолжило программу разверстки, но она закончилась провалом — удалось собрать лишь 170 млн пудов хлеба.
Кровавые эксцессы.
После Октябрьской революции большевики не нашли другого способа обеспечить подконтрольную им территорию хлебом, кроме как с помощью продразверстки.
В ноябре 1917 года наркомом продовольствия был назначен большевик Александр Цурюпа. Он писал в докладной, что снабжение городов продуктами переживает тяжелый кризис. Крестьяне в деревнях на фоне обесценивания денег и кризиса с поставками товаров — плугов, гвоздей, чая, тканей — разочаровались в деньгах и перестали продавать хлеб. Так было надежнее в условиях краха государства.
«Кризис усугубляется недостатком денежных знаков для расплаты в тех местах, где ссыпка еще производится Только снабжение деревни тем, чего она требует, т. е. предметами первой необходимости, может вызвать на свет спрятанный хлеб. Все другие меры лишь паллиативы», — отмечал Цурюпа.
В части губерний, обычно потреблявших хлеб — на севере России — начинался голод. Ввиду этого большевики решили просто силой изымать в хлеборобных губерниях урожай и запасы зерна.
При этом советские декреты об изъятии хлеба не определяли точно границы полномочий местных властей, что открывало путь к произволу и насилию. Добавляла масла в огонь идеологическая подоплека — продразверстка советской власти шла под лозунгами классовой борьбы с буржуазией и зажиточными крестьянами. Фактически, тех, кто имел какой-либо излишек хлеба и не заявил о нем, объявляли врагами народа и грозили тюрьмой и конфискацией. Доносчикам на таких «врагов» полагалась половина стоимости незаявленных излишков.
Для обеспечения продразверстки создавались из городских рабочих и бывших солдат особые продотряды, вооруженные пулеметами, которые и отбирали у крестьян хлеб. Сопровождался этот процесс кровопролитием — за несколько месяцев только 1918 года в ходе кампании по заготовке хлеба (неэффективной) ~погибло более 4 тыс. человек~ лишь в ходе «хлебных» эксцессов. То там, то тут вспыхивали крестьянские восстания — пока небольшие, но яростные. Большевиков и продотрядовцев воспринимали как бандитов. Но хлеб тонкой струйкой поступал в города — правда, собрать удалось лишь 73 млн пудов.
Владимир Ленин в своей работе «О продовольственном налоге» писал, что «военный коммунизм» состоял в том, что большевики «брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих».
«Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в разоренной стране мы не могли», — отмечал Ленин.
Наконец, в январе 1919 года Совнарком своим декретом ввел продразверстку на территории всей Советской России. Продовольствие — не только хлеб, но и мясо, и картофель, и прочее — изымали у крестьян де-факто бесплатно. Деньги вконец обесценились, купить на них было почти ничего нельзя, а промтовары власти не могли предложить из-за Гражданской войны. Недовольных усмиряли вооруженные отряды комитетов бедноты, Продармия и ЧОН — части Особого назначения.
Об ужасах продразверстки красноречиво свидетельствуют рассказы очевидцев, например, из Югры, где изъятие хлеба проводилось красными уже после 1920 года. В Сибири советская власть отбирала уже не хлеб, а рыбу, мясо, пушнину, орехи и ягоды.
«Однажды Василий Ананьевич, вернувшись с реки, сказал, что лошади не пьют воду из проруби. Фыркают. Все проруби забрызганы кровью. Он сказал: “Пойду в сельсовет, чтобы проруби для казни людей перенесли”. Вскоре проруби перенесли к мысу (Санаторке).
Один молодой парень, очень близкий знакомый нашей семьи, рассказывал позже мне: «В то время мне было 15 лет. Я был кошевым. Ночью ко мне в кошёвку сажали богатых людей, и я отвозил их на реку к прорубям. Там их топили. Однажды одна старуха никак не хотела тонуть, всё цеплялась и цеплялась руками за края льда. Тогда красноармеец саблей отрубил ей руки», — свидетельствуют воспоминания Клавдии Хабаровой.
Известно, что известный советский детский писатель Аркадий Гайдар в 1922 году командовал частью Особого назначения в Сибири, и приказывал расстреливать без суда и следствия «бандитов» — не желавших сдавать хлеб крестьян, бежавших от советской власти. Там он заработал себе травматический невроз, преследовавший его до конца жизни. Подобных историй насилия при разговоре о продразверстке было множество, она охватила всю страну, и без того измученную Гражданской войной.
В результате продразверстки голод начался уже в деревне, и ощущался там сильнее, чем в городе. Погибли десятки тысяч человек, всю Россию охватили массовые крестьянские бунты и восстания. За 1920−1921 годы у русских крестьян удалось отнять менее 400 млн пудов хлеба.
Весной 1921-го продразверстка была заменена продналогом. Он уже был существенно менее тяжким для обеспеченной части крестьянства, на плечи которого легла эта нагрузка. А в 1923 году продналог заменил единый сельскохозяйственный налог. По словам Ленина, эти меры были частью перехода от военного коммунизма к «правильному» социализму.
В годы НЭПа деревня еще могла продохнуть и набраться сил. Но впереди Россию и русское крестьянство ожидала сталинская коллективизация.