11 января 1919 года в России началась продразверстка

Историк Борис Колоницкий отмечает, что на проблемы с продовольствием подданные России начали жаловаться еще во время Первой мировой — хотя и представить не могли, какой голод ждал страну в будущем. При этом другие воюющие державы — как противники, так и союзники России — начали испытывать перебои с продовольствием еще раньше, и еще более сильные. В Германии зимой 1916−1917 годов случился массовый голод, который Российская Империя в тех условиях и представить себе не могла. В Великобритании карточная система была введена в 1918 году. Все познается в сравнении.