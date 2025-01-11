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В Уфе могут отменить купание в прорубях на Крещение

В Уфе могут отменить купание в прорубях на Крещение.

Источник: Reuters

В след за Рождеством 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне.

«На протяжении нескольких лет подряд купель в районе мы организовывали на набережной реки Белая в районе ФОК “Юность”, — сообщил в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. — Но в связи с нынешними погодными условиями есть основания полагать, что купели в районе в этом году не будет.

В целях подготовки к крещенским купаниям провели выездное совещание. Обследовали береговую зону реки Белая. Визуально лед под водой, а это делает невозможным организацию безопасной для купания купели. Если в ближайшее время не установится температура наружного воздуха ниже 20 градусов, а прогноз погоды на ближайшие 10 дней пока не обещает этого, то желающим окунуться в этот день в прорубь нужно будет подобрать для себя альтернативные места для купания".

Илвир Нурдавлятов также сообщил, что чуть в социальных сетях появится уточненная информация о том, где в городе будут оборудованы иордани.

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