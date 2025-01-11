В Уфе могут отменить купание в прорубях на Крещение.

В целях подготовки к крещенским купаниям провели выездное совещание. Обследовали береговую зону реки Белая. Визуально лед под водой, а это делает невозможным организацию безопасной для купания купели. Если в ближайшее время не установится температура наружного воздуха ниже 20 градусов, а прогноз погоды на ближайшие 10 дней пока не обещает этого, то желающим окунуться в этот день в прорубь нужно будет подобрать для себя альтернативные места для купания".