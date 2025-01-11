Атомную электростанцию планируют построить в Иркутской области к 2041 году

К 2041 году в Иркутской области построят Сибирскую АЭС. План строительства электростанции вошел в утвержденную правительством РФ Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.
— Развитие гидроэнергетики предполагает дальнейшее освоение гидропотенциала регионов Сибири и Дальнего Востока. Планируется также реализация отдельных проектов в целях оптимизации режимов работы тепловых электростанций и поддержания маневренного резерва мощности, — говорится в документе.
По плану, заработать Сибирская АЭС должна уже в 2041 году, а к 2042 году планируется выйти на мощность в 2510 МВт.