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Атомную электростанцию планируют построить в Иркутской области к 2041 году

План строительства вошел в утвержденную правительством схему размещения объектов электроэнергетики.

К 2041 году в Иркутской области построят Сибирскую АЭС. План строительства электростанции вошел в утвержденную правительством РФ Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

— Развитие гидроэнергетики предполагает дальнейшее освоение гидропотенциала регионов Сибири и Дальнего Востока. Планируется также реализация отдельных проектов в целях оптимизации режимов работы тепловых электростанций и поддержания маневренного резерва мощности, — говорится в документе.

По плану, заработать Сибирская АЭС должна уже в 2041 году, а к 2042 году планируется выйти на мощность в 2510 МВт.