Первая в году рабочая суббота началась в Беларуси

МИНСК, 11 — Sputnik. Первая в новом году рабочая суббота началась в Беларуси 11 января, белорусы перенесли свои рабочие дни с 6 января, передает Sputnik.
Сегодня учреждения в стране будут работать по графику буднего дня. В зависимости от внутреннего распорядка организаций в расписании возможны незначительные изменения.
Для рада копаний и предприятий рабочий день будет сокращенным.
Согласно утвержденному календарю, в 2025 году в Беларуси планируется еще три переноса рабочих дней:
- с 28 апреля (понедельник) — на субботу 26 апреля;
- с 4 июля (пятница) — на субботу 12 июля;
- с 26 декабря (пятница) — на субботу 20 декабря.
То есть белорусы из-за переносов будут трижды отдыхать по 4 дня: с 4 по 7 января, с 3 по 6 июля, с 25 по 28 декабря, а также один раз будет три дня выходных — с 27 по 29 апреля.
Весной нерабочие дни — 1 мая, которое выпадает на четверг, День Победы 9 мая в 2025 году — это пятница. Таким образом, добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.
Осенью белорусов также будет ждать три дня выходных — с 7 по 9 ноября.
В прошедшем 2024 году у белорусов было меньше длинных выходных, чем в предстоящем 2025-м: с 11 по 14 мая и с 7 по 10 ноября.