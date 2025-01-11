Безналичная оплата в автобусах Ташкента: хорошая идея, плохая реализация

Эта мера, призванная упростить систему оплаты и повысить прозрачность денежных потоков, вызвала широкий отклик у пассажиров. Однако, как это часто бывает, реализация хорошей идеи вскрыла множество проблем, о которых власти, похоже, не подумали заранее.
Проблемы, которые никто не предвидел?
Одним из первых положительных эффектов стал тот факт, что автобусы перестали скапливаться на остановках в ожидании пассажиров. Водители больше не пытаются «добрать план», заполняя салон до предела. Однако на смену этому пришли новые трудности.
1. Игнорирование остановок
С переходом на безналичную оплату водители утратили мотивацию останавливаться на каждой остановке. Раньше они стремились собрать больше наличных денег, но теперь, как отмечают пассажиры, многие водители просто проезжают мимо, особенно если на остановке мало людей.
«Теперь мы вынуждены махать рукой автобусу, как будто это такси. Директора автопарков, вы не видите, что происходит? А где ваш онлайн-мониторинг?» — возмущается одна из пассажирок в соцсетях.
2. Проблемы с инфраструктурой
Отмена «плана» и переход на безналичную оплату высветили другую давнюю проблему — нехватку официальных остановок и их неудобное расположение. Городские власти не позаботились о том, чтобы остановочные пункты были приведены в порядок и соответствовали реальным потребностям горожан. Многие автобусы раньше останавливались в местах скопления людей, даже если там не было официальных остановок. Теперь, без наличной оплаты, такие остановки водителям невыгодны, и они проезжают мимо.
Очевидно, что столичным властям нужно провести анализ транспортных потоков, пересмотреть маршруты и установить новые остановки там, где это действительно необходимо.
3. Несоблюдение графиков
Раньше необходимость «собрать план» заставляла водителей придерживаться расписания и ездить до позднего вечера. Автобусы стали просто «забивать» на графики, заезжая в автопарки раньше времени. Профильный телеграм-канал об общественном транспорте столицы «Ко дну» отмечает: «Теперь, когда наличных нет, можно не напрягаться».
В результате автобусы перестали ездить допоздна, и жители отдалённых районов, которые раньше могли воспользоваться общественным транспортом поздно вечером, теперь остаются без удобного сообщения.
Хочется верить, что чиновники, ответственные за транспортную реформу, обратят внимание на эти проблемы. В противном случае отмена наличной оплаты, которая задумывалась как шаг к упрощению и улучшению системы, рискует стать символом очередного провала. Нужно срочно принимать меры, чтобы сохранить доверие горожан к реформам, которые действительно могут сделать Ташкент современным и удобным городом для жизни.