Безналичная оплата в автобусах Ташкента: хорошая идея, плохая реализация

Отмена «плана» и переход на безналичную оплату высветили другую давнюю проблему — нехватку официальных остановок и их неудобное расположение. Городские власти не позаботились о том, чтобы остановочные пункты были приведены в порядок и соответствовали реальным потребностям горожан. Многие автобусы раньше останавливались в местах скопления людей, даже если там не было официальных остановок. Теперь, без наличной оплаты, такие остановки водителям невыгодны, и они проезжают мимо.