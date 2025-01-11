В Омске ушла из жизни начальник лаборатории КУ «Управление дорожного хозяйства»

Вчера в Омске скончалась начальник лаборатории КУ «Управление дорожного хозяйства» Омской области" Ольга Бальзина. Об утрате в своем телеграм-канале сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Хафизов. Напомним, Управление дорожного хозяйства является подведомственной организацией министра.
«Ольга Александровна была выдающимся специалистом, ей доверяли самые сложные проекты. Ольга Александровна умела находить общий язык с людьми, всегда готова была прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Ее уход стал тяжелой утратой для всего коллектива и всей сферы дорожного хозяйства», — отметил Хафизов.
Прощание с Ольгой Бальзиной состоится 14 января в ритуальном зале по улице 10 лет Октября, 208 В в 12:30. Редакция выражает соболезнования родным и близким Ольги Александровны.