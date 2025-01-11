В Омске ушла из жизни начальник лаборатории КУ «Управление дорожного хозяйства»

«Ольга Александровна была выдающимся специалистом, ей доверяли самые сложные проекты. Ольга Александровна умела находить общий язык с людьми, всегда готова была прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Ее уход стал тяжелой утратой для всего коллектива и всей сферы дорожного хозяйства», — отметил Хафизов.