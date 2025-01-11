В Иркутске завершился ремонт мемориала «Вечный огонь»

Ремонт главного мемориала «Вечный огнь» — завершен. Рабочие переложили гранитную плитку, заменив изношенные и сломанные элементы, выполнили полировку блоков, отреставрировали и заново разместили монолитные ступени из гранита на лестнице, поменяли основания тротуарной плитки. Также были отремонтировали линии электроснабжения: проложили новые кабельные линии, установили опоры освещения и светодиодные светильники. Вечером фонари будут подсвечиваются красным цветом.
— В этом году мы отмечаем значимую дату в истории нашей страны: 80-летие Великой Победы. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. И наш долг и святая обязанность достойно подготовиться к праздничным мероприятиям, в том числе привести в порядок памятные места, — заявил мэр Иркутска, Руслан Болотов.
Решение о ремонте мемориала было принято на заседании оргкомитета «Победа». Финансирование осуществлялось из областного бюджета в рамках программы «Культура и молодежная политика».