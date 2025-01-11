Ночью Крымский мост был перекрыт больше трёх часов

Об этом сообщили в telegram-канале, информирующем о ситуации на автоподходах к мосту.
О перекрытии стало известно в 0:04 11 января по московскому времени. В 3:10 движение по мосту было возобновлено. До 0:00 затруднений в проезде с обеих сторон моста не фиксировали, согласно информации оперштаба.
До этого движение по Крымскому мосту перекрывали днём 9 января.
Также минувшей ночью над Чёрным и Азовским морями средства ПВО России уничтожили 45 беспилотников Украины. Над территорией Республики Крым сбили один вражеский дрон.
Накануне 10 января в период с 20:00 до 22:00 над акваторией Чёрного моря сбили четыре украинских БПЛА.