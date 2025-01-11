В Ростовской области в границах поврежденных при атаке БПЛА объектов вводят ЧС

В Мясниковском районе Ростовской области приняли решение об установлении режима ЧС в границах объектов, поврежденных при атаке БПЛА 10 января. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Торпуджиян.
— В ближайшее время организуем встречу с пострадавшими, на которой будут рассмотрены меры поддержки, — добавил Андрей Торпуджиян.
Чиновник напомнил, что после ночной атаки беспилотников в селе Чалтырь также при пожаре оказались уничтожены жилой дом и три легковых машины. В селе Крым сгорел склад готовой продукции на предприятии площадью в 2 тысячи кв. метров.
На места происшествий выезжали спасатели, работники скорой помощи, энергетики и газовики.
— Все службы отработали в усиленном режиме. По данным Роспотребнадзора, уровень радиационного фона в пределах нормы. Вредных веществ в воздухе не обнаружили, — прокомментировал Андрей Торпуджиян.
Напомним, также после падения дронов в хуторе Крюков Куйбышевского района пострадали семь жилых домов и школа. Жителей Ростовской области попросили не приближаться к обломкам БПЛА.