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В Ростовской области в границах поврежденных при атаке БПЛА объектов вводят ЧС

В местах пожаров, где упали БПЛА, в Ростовской области вводится режим ЧС.
Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском районе Ростовской области приняли решение об установлении режима ЧС в границах объектов, поврежденных при атаке БПЛА 10 января. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Торпуджиян.

— В ближайшее время организуем встречу с пострадавшими, на которой будут рассмотрены меры поддержки, — добавил Андрей Торпуджиян.

Чиновник напомнил, что после ночной атаки беспилотников в селе Чалтырь также при пожаре оказались уничтожены жилой дом и три легковых машины. В селе Крым сгорел склад готовой продукции на предприятии площадью в 2 тысячи кв. метров.

На места происшествий выезжали спасатели, работники скорой помощи, энергетики и газовики.

— Все службы отработали в усиленном режиме. По данным Роспотребнадзора, уровень радиационного фона в пределах нормы. Вредных веществ в воздухе не обнаружили, — прокомментировал Андрей Торпуджиян.

Напомним, также после падения дронов в хуторе Крюков Куйбышевского района пострадали семь жилых домов и школа. Жителей Ростовской области попросили не приближаться к обломкам БПЛА.