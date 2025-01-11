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Из-за оттепели в Уфе могут отменить крещенские купания

С таким заявлением выступил глава Кировского района Уфы.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе могут отменить крещенские купания на Набережной реки Белой в районе ФОК «Юность». Об этом сообщил в социальных сетях глава Кировского района Уфы Илнур Нурдавлятов.

— На протяжении нескольких лет подряд купель в районе мы организовывали на Набережной реки Белая в районе ФОК «Юность». Но в связи с нынешними погодными условиями есть основания полагать, что купели в районе в этом году не будет, — написал он.

По словам чиновника, в настоящий момент лед находится под водой, что делает невозможным сделать купели безопасными. Нурдавлятов добавил, что если в ближайшее время температура не установится ниже −20 градусов, то верующим нужно будет найти альтернативные места для купания.

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