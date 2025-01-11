Из-за оттепели в Уфе могут отменить крещенские купания

В Уфе могут отменить крещенские купания на Набережной реки Белой в районе ФОК «Юность». Об этом сообщил в социальных сетях глава Кировского района Уфы Илнур Нурдавлятов.
— На протяжении нескольких лет подряд купель в районе мы организовывали на Набережной реки Белая в районе ФОК «Юность». Но в связи с нынешними погодными условиями есть основания полагать, что купели в районе в этом году не будет, — написал он.
По словам чиновника, в настоящий момент лед находится под водой, что делает невозможным сделать купели безопасными. Нурдавлятов добавил, что если в ближайшее время температура не установится ниже −20 градусов, то верующим нужно будет найти альтернативные места для купания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.