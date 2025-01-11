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В Ростовской области из-за упавшего беспилотника сгорел склад

В Ростовской области районные власти подтвердили пожар на складе из-за падения БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Склад готовой продукции сгорел в Ростовской области после атаки и отражения БПЛА 10 января. Об этом в Telegram рассказал глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

— В селе Крым сгорел склад готовой продукции на предприятии площадью 2000 кв. метров, — проинформировал Андрей Торпуджиян.

По словам чиновника, на месте происшествия работали представители районной комиссии по ЧС и пожарной безопасности, спасатели, работники скорой помощи, энергетики и газовики.

Также в Мясниковском районе после падения БПЛА в селе Чалтырь пожар уничтожил жилой дом и три легковых машины. Позже в границах объектов, получивших повреждения ввели режим ЧС.

По данным Роспотребнадзора, уровень радиационного фона в Мясниковском районе находится в пределах нормы. Вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Напомним, массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 БПЛА.