В Ростовской области из-за упавшего беспилотника сгорел склад

Склад готовой продукции сгорел в Ростовской области после атаки и отражения БПЛА 10 января. Об этом в Telegram рассказал глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.
— В селе Крым сгорел склад готовой продукции на предприятии площадью 2000 кв. метров, — проинформировал Андрей Торпуджиян.
По словам чиновника, на месте происшествия работали представители районной комиссии по ЧС и пожарной безопасности, спасатели, работники скорой помощи, энергетики и газовики.
Также в Мясниковском районе после падения БПЛА в селе Чалтырь пожар уничтожил жилой дом и три легковых машины. Позже в границах объектов, получивших повреждения ввели режим ЧС.
По данным Роспотребнадзора, уровень радиационного фона в Мясниковском районе находится в пределах нормы. Вредных веществ в воздухе не обнаружили.
Напомним, массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 БПЛА.