Самый низкий уровень преступности в истории Беларуси зафиксирован в 2024 году

Генеральный прокурор Андрей Швед сообщил, что в 2024 году был самый низкий уровень преступности в истории Беларуси.
— В 2024 году зафиксирован самый низкий уровень преступности в истории суверенной Беларуси, — приводит слова Андрея Шведа официальный телеграм-канал Генпрокуратуры.
Вместе с тем, исключительную важность имеет, по словам Андрея Шведа, необходимость совместной деятельности компетентных ведомств в отношении профилактики лиц, ранее уже совершавших правонарушения.
— Об этом говорит тот, факт, что чуть больше 60% из них совершили повторные преступления, при этом нигде не работая, не обучаясь. Треть из них при совершении правонарушений находились в состоянии алкогольного опьянения, — констатировал Швед.
К слову, ранее мы писали о том, что генпрокурор Швед сказал о снижении уровня преступности на 14% в Беларуси в 2024 (здесь про это).
Также мы писали о том, что в Минске, вечером в пятницу, 10 января 2025 года, в микрорайоне Малиновка на улице Космонавтов в аварии погиб восьмилетний ребенок (читать далее здесь).