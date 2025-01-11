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С 13 января часть Ростовской области останется без телевидения и радио

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе ТВ и радио.

Источник: Комсомольская правда

В трех городах и одном хуторе Ростовской области с 13 по 15 января 2025 года будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.

Перебои в вещании ожидаются:

13 января — в Ростове-на-Дону (с 8 до 17 часов) и в Новошахтинске (с 10 до 19 часов);

14 января — в Волгодонске (с 8 до 17 часов);

15 января — в хуторе Калининский Шолоховского района (с 8 до 17 часов).

Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия заранее согласовали с вещателями. Некоторые работы могут перенести в случае неподходящей погоды.