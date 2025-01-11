С 13 января часть Ростовской области останется без телевидения и радио

В трех городах и одном хуторе Ростовской области с 13 по 15 января 2025 года будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются:
13 января — в Ростове-на-Дону (с 8 до 17 часов) и в Новошахтинске (с 10 до 19 часов);
14 января — в Волгодонске (с 8 до 17 часов);
15 января — в хуторе Калининский Шолоховского района (с 8 до 17 часов).
Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия заранее согласовали с вещателями. Некоторые работы могут перенести в случае неподходящей погоды.