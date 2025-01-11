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Праздники еще не закончились, Святой Василий впереди — зимние ярмарки продолжаются: Рассказываем, где в Кишиневе можно купить вкусную, а главное — отечественную продукцию

Ярмарки выходного дня давно уже стали традиционными.

Источник: Мэрия Кишинева

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 11—12 января, в столичных секторах пройдут ярмарки по продаже местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Центр

На площади Великого Национального Собрания — Рождественская ярмарка работает до 15 января.

Буюканы

В сквере Театра оперы и балета — рождественская ярмарка «Рождественская деревня» работает до 15 января.

Чеканы

Рождественские ярмарки на бул. Мирча чел Бэтрын пересечение с ул. П. Заднипру работают до 15 января.

Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.