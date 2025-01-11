Праздники еще не закончились, Святой Василий впереди — зимние ярмарки продолжаются: Рассказываем, где в Кишиневе можно купить вкусную, а главное — отечественную продукцию

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные,
Центр
На площади Великого Национального Собрания — Рождественская ярмарка работает до 15 января.
Буюканы
В сквере Театра оперы и балета — рождественская ярмарка «Рождественская деревня» работает до 15 января.
Чеканы
Рождественские ярмарки на бул. Мирча чел Бэтрын пересечение с ул. П. Заднипру работают до 15 января.
Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.