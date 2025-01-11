Праздники еще не закончились, Святой Василий впереди — зимние ярмарки продолжаются: Рассказываем, где в Кишиневе можно купить вкусную, а главное — отечественную продукцию

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 11—12 января , в столичных секторах пройдут ярмарки по продаже местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.