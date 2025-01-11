Ричмонд
-2°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии завело уголовное дело в отношении водителя после попытки дать взятку

Мужчина попался за рулем иномарки и пытался предложить десять тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Бирске задержали местного водителя при попытке дать взятку инспектору. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Башкирии.

По предоставленным данным, мужчина был за рулем автомобиля Haval с признаками алкогольного опьянения. Во время составления административных материалов водитель достал из бумажника десять тысяч рублей и предложил их инспекторам ДПС в качестве взятки.

Сотрудники ГАИ предупредили об уголовной ответственности за взятку, но мужчина не остановился и положил деньги рядом с коробкой передач. В настоящий момент в отношении водителя возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.