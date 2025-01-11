В Башкирии завело уголовное дело в отношении водителя после попытки дать взятку

В Бирске задержали местного водителя при попытке дать взятку инспектору. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Башкирии.
По предоставленным данным, мужчина был за рулем автомобиля Haval с признаками алкогольного опьянения. Во время составления административных материалов водитель достал из бумажника десять тысяч рублей и предложил их инспекторам ДПС в качестве взятки.
Сотрудники ГАИ предупредили об уголовной ответственности за взятку, но мужчина не остановился и положил деньги рядом с коробкой передач. В настоящий момент в отношении водителя возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.