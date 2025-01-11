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Ради уборки снега в Челябинске временно запретят парковаться вдоль дорог

Вдоль улиц Челябинска для уборки снега будут вводить временный запрет на парковку. Где и когда можно будет столкнуться с нововведением и где потом нарушителям искать автомобили, рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: Pchela.News

Дополнительную меру для своевременной и качественной очистки улично-дорожной сети вводит Комитет дорожного хозяйства. Первым местом, где планируется опробовать это новшество, станет парковка в районе дома № 108 на Комсомольском проспекте, около торгового центра «Юлия».

— Ограничение будет действовать каждое воскресенье с 00:00 до 08:00, — отметили в администрации города. — Уже в понедельник, 13 января, на этой территории установят дорожные знаки, а сама уборка запланирована на 19 января.

На знаках будут указывать не только день недели, но и промежуток времени, в течение которого действует запрет на стоянку.

— В случае оставления автомобиля на парковке на время действия запрета, он будет эвакуирован на специальную стоянку, — добавили в мэрии.

Накануне Челябинск столкнулся с последствиями ледяного дождя, который вечером в четверг, 9 января, мгновенно покрыл улицы города коркой льда. Такая ситуация потребовала оперативного реагирования: дорожные службы задействовали 264 единицы техники и 610 рабочих, чтобы в кратчайшие сроки справиться с гололёдом и обеспечить безопасные условия для передвижения жителей. Как проходила уборка, рассказали в мэрии.

Оставить заявку или сообщить о проблемных местах по уборке снега можно по круглосуточному номеру диспетчера комитета дорожного хозяйства администрации города 8−951−771−7325.

В числе техники, которая приводит город в порядок, — первые колёсные тракторы, которые произвёл ЧТЗ. Эти коммунальные машины можно использовать круглый год, они способны очищать улицы, дороги, проезды и тротуары от мусора и снега.

ЖКХ