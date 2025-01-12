Кроссворд на 12 января 2025

12 января — день рождения Шарля Перро. А значит, у вас появился еще один повод окунуться в сказочный мир детства. Наш ежедневный кроссворд напомнит вам о любимых сказочных героях и поможет вспомнить детали историй, которые мы все когда-то с удовольствием читали.