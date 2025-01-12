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Кроссворд на 12 января 2025

12 января — день рождения Шарля Перро. А значит, у вас появился еще один повод окунуться в сказочный мир детства. Наш ежедневный кроссворд напомнит вам о любимых сказочных героях и поможет вспомнить детали историй, которые мы все когда-то с удовольствием читали.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.

Занимательные факты о любимых сказках Шарля Перро:

Под звездочками (*) вы найдете дополнительную информацию к вопросам нашего кроссворда.

1. Шоколадные конфеты «Кот в сапогах» были широко распространены в СССР и выпускались на многих кондитерских предприятиях.*

2. Судьбы Анны Болейн и Екатерины Говард, казненных по приказу Генриха VIII за супружескую и государственную измену, оказали косвенное влияние на формирование сюжета сказки «Синяя Борода». В иллюстрациях и экранизациях визуальный образ Синей Бороды часто перекликается с внешностью и костюмом Генриха VIII.**

3. Версия сказки «Мальчик-с-пальчик» Шарля Перро, возникшая в условиях голода при Людовике XIV, раскрывает нестабильность крестьянского быта и уязвимое положение детей, которые в первую очередь становились жертвами бедствий.***

4. Шарль Перро, литературно обработав народный сюжет сказки «Красная Шапочка», внес в нее элементы нравоучения. Он ввел мотив нарушения приличий, как причины наказания девочки, и дополнил сказку стихотворной моралью, предупреждающей девушек о соблазнителях.****