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Экс-министру ЖКХ Андрею Майеру продлили срок ареста на три месяца

Кировский районный суд продлил до 30 апреля срок ареста бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, сообщает издание «Блокнот».

Решение о продлении меры пресечения еще на три месяца было принято судом по ходатайству прокуратуры.

Андрей Майер является подсудимым по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его дело рассматривается в Кировском райсуде с августа 2024 года.

По версии обвинения, министр ЖКХ в период с 2018 по 2020 год по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа сотрудников Центра компетенций по вопросам городской среды Ростовской области создал противоречащие законодательству условия конкурса проектов благоустройства общественных территорий для финансирования из федерального и регионального бюджета в рамках областной программы «Формирование современной городской среды».

В итоге победителями были признаны 20 заявок, большая часть которых не соответствовала нормам закона. Для их реализации было предоставлено субсидий на 887 млн руб. (868, 8 млн руб. — из федерального бюджета и 18,1 млн руб. — из областного). Именно в эту сумму оценило следствие ущерб, нанесенный государству действиями Андрея Майера.