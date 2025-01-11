Экс-министру ЖКХ Андрею Майеру продлили срок ареста на три месяца

В итоге победителями были признаны 20 заявок, большая часть которых не соответствовала нормам закона. Для их реализации было предоставлено субсидий на 887 млн руб. (868, 8 млн руб. — из федерального бюджета и 18,1 млн руб. — из областного). Именно в эту сумму оценило следствие ущерб, нанесенный государству действиями Андрея Майера.