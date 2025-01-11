Найден способ прогноза сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Российские ученые из Новосибирска разработали и запатентовали способ оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей на основе показателей двух гормонов и белка. Данные основаны на исследовании, охватившем более тысячи человек, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Авторы исследования из НИИ терапии и профилактической медицины — филиала Института цитологии и генетики СО РАН отмечают рост сердечно-сосудистых заболеваний среди молодых людей в последние годы. Это связано с распространением среди молодежи артериальной гипертонии, сахарного диабета, курения, низкой физической активности и ожирения. По данным ученых, существующие методы оценки риска болезней сердца и сосудов длительные и сложные. Авторы разработки поставили своей задачей создать доступный и недорогой способ оценки риска развития таких заболеваний у молодых людей.
«Сущность данного способа заключается в том, что у пациента определяют уровни [гормона] амилина (вырабатываемого в основном в поджелудочной железе и высвобождаемого в кровь вместе с инсулином — прим. ТАСС), панкреатического полипептида (гормона, который регулирует секрецию поджелудочной железы) и фактор некроза опухоли-альфа (это внеклеточный белок для регуляции воспалительных и иммунных процессов в организме)», — говорится в патенте.
При повышении уровней гормонов до определенных значений или снижения внеклеточного белка до выведенной учеными цифры можно судить о высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодого пациента. Ученые разработали способ на основе исследования популяционной выборки молодых людей из 1 340 человек в возрасте 25−44 лет, которая наблюдалась в течение как минимум пяти лет, начиная с 2013 года. Для исследования у пациентов брали кровь. Разработчики проводили анализ специальных биологически активных веществ в крови — адипоцитокинов. Эти вещества вырабатываются преимущественно жировой тканью и влияют на метаболические процессы, в первую очередь на жировой и углеводный обмены. В результате из 17 адипоцитокинов ученые выявили три биомаркера.
В ходе исследования выяснили, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с остальными уровень амилина был повышен в 2,5 раза, панкреатического полипептида — в 1,7 раза, а уровень фактор некроза опухоли был понижен в 1,4 раза. «Предлагаемый способ позволяет определить у молодых людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в пятилетний период. Данный способ не требует больших финансовых затрат, может быть выполнен в условиях клинической биохимической лаборатории и не зависит от меняющихся условий реальной клинической практики. Способ является малоинвазивным, экономически выгодным и доступным для проведения на амбулаторном этапе», — отметили разработчики.