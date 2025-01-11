Найден способ прогноза сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи

При повышении уровней гормонов до определенных значений или снижения внеклеточного белка до выведенной учеными цифры можно судить о высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодого пациента. Ученые разработали способ на основе исследования популяционной выборки молодых людей из 1 340 человек в возрасте 25−44 лет, которая наблюдалась в течение как минимум пяти лет, начиная с 2013 года. Для исследования у пациентов брали кровь. Разработчики проводили анализ специальных биологически активных веществ в крови — адипоцитокинов. Эти вещества вырабатываются преимущественно жировой тканью и влияют на метаболические процессы, в первую очередь на жировой и углеводный обмены. В результате из 17 адипоцитокинов ученые выявили три биомаркера.