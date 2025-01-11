Умер Игорь Апухтин, журналист из Петербурга

Журналистскую карьеру Апухтин начал в 80−90 годы: он работал на Ленинградском ТВ («Телестанция ФАКТ», «Информ ТВ», «Региональное телевидение»). Также работал информационным редактором и ведущим программ на радио РОКС. Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью, работал в РАНХиГСе.