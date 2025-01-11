Умер Игорь Апухтин, журналист из Петербурга

Петербургский журналист, теле- и радиоведущий Игорь Апухтин скончался на 65 году жизни. Об этом сообщается в группе радиостанции MOTORADIO в «Вконтакте».
— Выражаем соболезнования семье и близким Игоря. Он навсегда останется в нашей памяти как замечательный профессионал, человек увлеченный своим делом и умеющим его делать, — говорится в сообщении.
Журналистскую карьеру Апухтин начал в 80−90 годы: он работал на Ленинградском ТВ («Телестанция ФАКТ», «Информ ТВ», «Региональное телевидение»). Также работал информационным редактором и ведущим программ на радио РОКС. Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью, работал в РАНХиГСе.
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