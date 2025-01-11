Авария на водопроводе: часть Симферополя осталась без воды 11 января

11 января в отдельных районах Симферополя исчезла вода в домах.
В пресс-службе предприятия «Вода Крыма» сообщили, что из-за аварийно — ремонтных работ без воды в Симферополе остались жители Загородного микрорайона и отдельных домов на улице Бела Куна. Обозначили в компании и примерное время подачи воды — 18.00.
Прорвались ржавые трубы и в Джанкое, где до 12.00 нельзя будет принять душ и затеять стирку в отдельных домах на улицах Карла Маркс и Ленина.
В Ленино придется набраться терпения жителям улицы Карла Маркса. Вода там появится примерно в 13.00.