Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария на водопроводе: часть Симферополя осталась без воды 11 января

Симферополь частично остался без воды 11 января.

Источник: Комсомольская правда

11 января в отдельных районах Симферополя исчезла вода в домах.

В пресс-службе предприятия «Вода Крыма» сообщили, что из-за аварийно — ремонтных работ без воды в Симферополе остались жители Загородного микрорайона и отдельных домов на улице Бела Куна. Обозначили в компании и примерное время подачи воды — 18.00.

Прорвались ржавые трубы и в Джанкое, где до 12.00 нельзя будет принять душ и затеять стирку в отдельных домах на улицах Карла Маркс и Ленина.

В Ленино придется набраться терпения жителям улицы Карла Маркса. Вода там появится примерно в 13.00.

ЖКХ