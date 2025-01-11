В Башкирии в 2025 году заменят все изношенные лифты

В фонде отметили, что в 2024 году установили 78 кабин, которые были запланированы на 2025 год, что позволит выполнить план с опережением. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.