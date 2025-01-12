Красноярцев просят не играть «в шашечки» со снегоуборщиками

В мэрии отметили, что дорожное хамство бывает разным. В числе их — действия автолюбителей, вклинивающихся внутри звена снегоуборочной техники.
«Действия таких дорожных невеж не просто создают неудобство для тех, кто убирает наши улицы, а крайне небезопасны. Проезжая снежный бруствер, который образуется между снегоуборщиками, вас может выбросить под КамАЗ или с дороги прямо в столб или в пешеходов», — пояснили в пресс-службе.
Также такая езда сводит усилия дорожников к нулю — пока машины не сгребли снежный вал к краю дороги, вы колесами своего авто разбрасываете снег обратно на почищенную часть.
«Выиграв 20 секунд, можно потерять свою машину или жизнь! Поэтому уступайте дорогу снегоуборочной технике, уважайте труд людей, которые стараются для вас!» — отмечают в пресс-службе.