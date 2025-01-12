Красноярцев просят не играть «в шашечки» со снегоуборщиками

«Действия таких дорожных невеж не просто создают неудобство для тех, кто убирает наши улицы, а крайне небезопасны. Проезжая снежный бруствер, который образуется между снегоуборщиками, вас может выбросить под КамАЗ или с дороги прямо в столб или в пешеходов», — пояснили в пресс-службе.