В городе Башкирии пройдут отключения электроэнергии.

В Стерлитамаке из-за ремонта сетей пройдут плановые отключения электроэнергии, сообщает администрация города.
В понедельник, 13 января электроснабжение отключат в домах по улице Шаймуратова 11, 13, 15, 17,19, 2б, 7 и ул. Худайбердина 182, в СНТ «Дружба» и «Содружество».
Во вторник, 14 января без света останутся р-н Тихого Ашкадара, СНТ «Лесное», ул. Лесхозная, объекты по Оренбургскому тракту 24а, Белорецкому тракту 24, 24а, 26,29а, 75−87, 82, 89−103, СНТ «Ромашка», «Ашкадар», «Пищевик» и «Ивушка».