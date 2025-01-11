Волгоградским выпускникам напомнили о сроках подачи заявлений на ЕГЭ

Такая информация была опубликована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования. Одиннадцатиклассники могут сделать это в своей школе, в то время как экстернам нужно обратиться в любое аккредитованное учебное заведение, а выпускникам прошлых лет — в утвержденные для этой цели места регистрации на экзамен.