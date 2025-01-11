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Волгоградским выпускникам напомнили о сроках подачи заявлений на ЕГЭ

Ребята имеют возможность уведомить о своем желании сдать единый государственный экзамен до 1 февраля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Такая информация была опубликована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования. Одиннадцатиклассники могут сделать это в своей школе, в то время как экстернам нужно обратиться в любое аккредитованное учебное заведение, а выпускникам прошлых лет — в утвержденные для этой цели места регистрации на экзамен.

Заявления должны подаваться лично на основании документа, удостоверяющего личность, либо через родителей или уполномоченных лиц с доверенностью. При наличии медицинских ограничений необходимо предоставить соответствующую справку, а для выпускников прошлых лет к заявлению прилагается аттестат об образовании. Иностранным гражданам нужно будет дополнительно предоставить заверенный перевод всего пакета документов.

ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (21 марта — 21 апреля), основной (23 мая — 23 июня) и дополнительный (4−23 сентября).

Согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам с 2014 года в Волгоградской области осуществляется реализация проектов, направленных на создание современных условий для образования детей. В регионе строятся новые школы, проводится реконструкция действующих образовательных учреждений, а также обновление их материально-технической базы.

образование