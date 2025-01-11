Более 10 рейсов не смогли вовремя вылететь из Пулково из-за непогоды

Пассажиры не смогли вовремя вылететь из Северной столицы в Москву, Калининград, Самару, Баку и другие города. Рейсы задерживают и даже отменяют. В пресс-службе аэропорта задержку объяснили необходимостью расчищать взлетно-посадочные полосы от снега и заледенелых осадков, на что требуется дополнительное время.
«Аэропорт Пулково обеспечивает обслуживание рейсов в сложных метеоусловиях. Для безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов», — сказано в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло вылета, на состояние 11:20 11 января ожидается задержка порядка 12 рейсов в течение суток. В «Пулково» призывают пассажиров следить за актуальной информацией о вылетах на сайте аэропорта.
Неделей ранее в «Пулково» задержали 22 рейса по разным направлениям из-за снегопада и других причин.