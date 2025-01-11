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Более 10 рейсов не смогли вовремя вылететь из Пулково из-за непогоды

Из-за сильных ливневых осадков в выходные, 11 и 12 января, время вылетов из Петербурга сдвинулось на неопределенное время. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Пассажиры не смогли вовремя вылететь из Северной столицы в Москву, Калининград, Самару, Баку и другие города. Рейсы задерживают и даже отменяют. В пресс-службе аэропорта задержку объяснили необходимостью расчищать взлетно-посадочные полосы от снега и заледенелых осадков, на что требуется дополнительное время.

«Аэропорт Пулково обеспечивает обслуживание рейсов в сложных метеоусловиях. Для безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов», — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло вылета, на состояние 11:20 11 января ожидается задержка порядка 12 рейсов в течение суток. В «Пулково» призывают пассажиров следить за актуальной информацией о вылетах на сайте аэропорта.

Неделей ранее в «Пулково» задержали 22 рейса по разным направлениям из-за снегопада и других причин.