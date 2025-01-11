Более 10 рейсов не смогли вовремя вылететь из Пулково из-за непогоды

Пассажиры не смогли вовремя вылететь из Северной столицы в Москву, Калининград, Самару, Баку и другие города. Рейсы задерживают и даже отменяют. В пресс-службе аэропорта задержку объяснили необходимостью расчищать взлетно-посадочные полосы от снега и заледенелых осадков, на что требуется дополнительное время.