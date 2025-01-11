В Ростове пройдут массовые отключения электричества

Также в это время свет отключат в домах № 79/2А на улице 20 лет Октября, № 77, 58−64 на проспекте 20-летия Октября, № 119−135, 106, 110 на 2-й Кольцевой, № 69−73, 66−84 на 4-й Кольцевой, № 2−28, 7−31, 41 на 3-й Баррикадной, № 32А и 34А на площади Рабочей, № 82−122, 120/73, 122/84 на проспекте Стачки, № 1−31, 2−20 в переулке Угловом и в переулке Иноземцев.