В Ростове пройдут массовые отключения электричества

В Ростове пройдут массовые отключения света на следующей неделе. Об этом сообщает Донэнерго.
— 13 января электричества не будет в доме № 24А на бульваре Комарова.14 января с 09.00 до 17.00 — на улицах Тебетской (№ 78−102), Скифской (№ 2−44, 1−43), 2-й Краснодонской (№ 70−88), Печенежской (№ 1−55), бульваре Комарова (№ 24А), Шмидта (№ 1−29, 2−26), Красной (№ 1−47, 2−24), Крупской (№ 43, 1−39, 6−56), Карла Маркса (№ 4), Закруткина (№½), Конституционной (№ 47−63, 48−58), Курчатова (№ 31−63), Брестской (№ 1/79А), Грисенко (№ 21/1, 21/62), Конституционной (№ 58/62, 60).
Также в это время свет отключат в домах № 79/2А на улице 20 лет Октября, № 77, 58−64 на проспекте 20-летия Октября, № 119−135, 106, 110 на 2-й Кольцевой, № 69−73, 66−84 на 4-й Кольцевой, № 2−28, 7−31, 41 на 3-й Баррикадной, № 32А и 34А на площади Рабочей, № 82−122, 120/73, 122/84 на проспекте Стачки, № 1−31, 2−20 в переулке Угловом и в переулке Иноземцев.
С 10.00 до 11.00 отключат электричество на улице Мурлычева, 49−75, 46−66; 14-й линии, 9−27, 18−34; 12-й линии, 33−49, 38−56; 1-й Майской, 23−25. С 11.00 до 12.00 мск то же самое будет на улице Налбандяна, 69−79, 60−70; 10-й линии, 37−83, 40−88; 8-й линии, 55−77, 56−80; Ченцова, 82−88.
С 13.00 до 14.00 пропадет свет на улицах Налбандяна, 79−95, 72−84 и на 6-й линии, 38−86, 29−73, Еременко, 50, 52, 54/2, 54, 56.
15 января не будет электричества на улицах Карла Маркса, 4 и на Закруткина, ½. А на Жмайлова (№ 21, 21А, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 23/3) и проспекте Стачки (№ 220−226).