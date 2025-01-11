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В Ростовской области открыли одну из самых длинных в стране трасс для тюбинга

В Каменском районе Ростовской области открыли всесезонную трассу для тюбинга.

Источник: Комсомольская правда

На территории парка «Лога» в Ростовской области открыли одну из самых длинных в России трасс для тюбинга. Всесезонной аттракцион заработал с 10 января.

По словам представителей парка, покататься смогут и взрослые, и дети. Посетителей ждут три скоростные трассы с виражами.

На зеленой и бардовой горках скорость надувных санок будет составлять около 30 км/ч. Протяженность этих дорожек — 240 метров. Оранжевая горка длинной в 252 метра предполагает более скоростной заезд, до 50 км/ч.

Напомним, парк «Лога» находится в хуторе Старая Станица Ростовской области, недалеко от Каменска-Шахтинского.