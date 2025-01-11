К Дню Победы в Омской области отремонтируют мемориалы и газифицируют Вечные огни

Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона, к значимому юбилею в Омской области будут отремонтированы и благоустроены мемориальные комплексы, отремонтирован и модернизирован парк Победы. Также совместно с Газпромом на территории региона будут газифицированы 20 Вечных огней.