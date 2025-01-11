К Дню Победы в Омской области отремонтируют мемориалы и газифицируют Вечные огни

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил главам муниципальных районов провести ревизию мемориальных комплексов и памятников героям Великой Отечественной войны — в регионе полным ходом идет подготовка к 80-летию Победы.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона, к значимому юбилею в Омской области будут отремонтированы и благоустроены мемориальные комплексы, отремонтирован и модернизирован парк Победы. Также совместно с Газпромом на территории региона будут газифицированы 20 Вечных огней.
О новом военно-патриотическом комплексе, который появится в парке Победы, читайте здесь.