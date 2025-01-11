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К Дню Победы в Омской области отремонтируют мемориалы и газифицируют Вечные огни

К 80-летнему юбилею Победы в регионе будет газифицируют 20 Вечных огней.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил главам муниципальных районов провести ревизию мемориальных комплексов и памятников героям Великой Отечественной войны — в регионе полным ходом идет подготовка к 80-летию Победы.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона, к значимому юбилею в Омской области будут отремонтированы и благоустроены мемориальные комплексы, отремонтирован и модернизирован парк Победы. Также совместно с Газпромом на территории региона будут газифицированы 20 Вечных огней.

О новом военно-патриотическом комплексе, который появится в парке Победы, читайте здесь.