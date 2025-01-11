Мингорсовет назвал новую улицу в Минске в честь советского маршала Баграмяна

Минский городской совет назвал новую улицу белорусской столицы в честь советского маршала Ивана Баграмяна. Соответствующий документ уже опубликован на Национальном правовом портале.
Отмечается, что улицей Баграмяна стала проектируемая улица № 8 на территории многофункционального комплекса «Северный Берег».
Военные подвиги Баграмяна тесно связаны с Беларусью. 29 июля 1944 года за успешную организацию действий войск 1-го Прибалтийского фронта во время Белорусской стратегической операции И. Х. Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза.
С апреля 1945 года Иван Баграмян был командующим войсками 3-го Белорусского фронта.
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