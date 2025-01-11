До минус 17 похолодает в Челябинской области в воскресенье

По информации синоптиков, 12 января при переменной облачности преимущественно без осадков, в отдельных районах образуются туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер южной четверти 2−7 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью минус 7−12, в горах — до 3, в низинах — 17 градусов; завтра днем ожидается минус 1−6, в низинах — до 10.
Непосредственно в Челябинске 12 января ночью минус 10−12, днем минус 4−6.
В Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше и Магнитогорске действует предупреждение о повышенном загрязнении воздуха (НМУ первой степени). Смог прогнозируется до 12 часов 13 января.