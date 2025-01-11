В Уфе приземлились два самолета из-за ограничений в Казани

Два выполнявших рейса в Казань самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
По предоставленным данным, это произошло в период ограничений, которые были введены на прием и выпуск воздушных судов в Казани, Ульяновске и Нижнекамске.
— Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, — передается в сообщении.
В настоящий момент ограничения сняты.
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