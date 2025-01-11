Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе приземлились два самолета из-за ограничений в Казани

В настоящий момент ограничения сняты.

Источник: Комсомольская правда

Два выполнявших рейса в Казань самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

По предоставленным данным, это произошло в период ограничений, которые были введены на прием и выпуск воздушных судов в Казани, Ульяновске и Нижнекамске.

— Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, — передается в сообщении.

В настоящий момент ограничения сняты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.