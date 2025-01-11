В Новосибирске новые транспортные карты парализовали оплату проезда в общественном транспорте

Сервисные центры, в которые обращались с жалобами пассажиры, были переполнены до отказа. Люди толпились в очередях, чтобы получить хоть какие-то разъяснения и решить проблему с проездом по городу, а в центре на улице Лазурная женщины теряли сознание от тесноты и духоты, пишет издание «МК в Новосибирске».