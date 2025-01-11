В Ростове полиция проверит видео с хлопками, похожими на стрельбу

В Ростове-на-Дону правоохранители выяснят ситуацию со «стрельбой на проезжей части». Об этом сегодня, 11 января, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Проводится проверка по факту видеозаписи со звуками выстрелов или хлопков пиротехнических изделий. Выясняются обстоятельства снятых на камеру событий, — прокомментировали в полиции.
Видеоролик был опубликован ранее в социальных сетях. Предварительно, велосипедиста с середины дороги пытались прогнать люди на легковой машине.
Добавим, вчера в полиции прокомментировали громкие звуки в Таганроге.