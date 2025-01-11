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В Ростове полиция проверит видео с хлопками, похожими на стрельбу

В Ростове сообщили о стрельбе по велосипедисту, ситуацию уже проверяют сотрудники МВД.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону правоохранители выяснят ситуацию со «стрельбой на проезжей части». Об этом сегодня, 11 января, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Проводится проверка по факту видеозаписи со звуками выстрелов или хлопков пиротехнических изделий. Выясняются обстоятельства снятых на камеру событий, — прокомментировали в полиции.

Видеоролик был опубликован ранее в социальных сетях. Предварительно, велосипедиста с середины дороги пытались прогнать люди на легковой машине.

Добавим, вчера в полиции прокомментировали громкие звуки в Таганроге.