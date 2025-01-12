Нацпарк «Красноярские Столбы» посетили более 1 миллиона туристов

Об этом сообщила пресс-служба парка. Данные о количестве туристов собираются с помощью специальных камер, установленных на входах.
Среди посетителей преобладают жители Красноярска: 90% туристов выбирают самостоятельное посещение парка, в то время как лишь 10% составляют организованные группы.
«Красноярские Столбы» остаются одним из самых популярных природных парков России. В выходные дни на главном маршруте «Центральные Столбы» может одновременно находиться до 20 тысяч человек.
Пиковые нагрузки на парк наблюдаются в период с февраля по апрель и с августа по октябрь.