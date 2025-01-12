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Нацпарк «Красноярские Столбы» посетили более 1 миллиона туристов

В национальном парке «Красноярские Столбы» в прошлом году зарегистрировали 1 011 938 посетителей, что на 54 тысячи больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба парка. Данные о количестве туристов собираются с помощью специальных камер, установленных на входах.

Среди посетителей преобладают жители Красноярска: 90% туристов выбирают самостоятельное посещение парка, в то время как лишь 10% составляют организованные группы.

«Красноярские Столбы» остаются одним из самых популярных природных парков России. В выходные дни на главном маршруте «Центральные Столбы» может одновременно находиться до 20 тысяч человек.

Пиковые нагрузки на парк наблюдаются в период с февраля по апрель и с августа по октябрь.

туризм и отдых