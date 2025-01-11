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Лукашенко внес важные изменения в условия строительства ЖК «Северный берег» в Минске

Лукашенко внес важные изменения условий строительства ЖК «Северный берег».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес важные изменения в условия строительства ЖК «Северный берег» в Минске. Как сообщила в пятницу, 10 января 2025 года, пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко подписал «указ № 6, направленный на совершенствование условий строительства экспериментального многофункционального комплекса “Северный Берег”.

Отмечается, что внесенные указом изменения направлены на ускорение реализации строительства «Северного берега».

В частности, уточняется порядок и сроки передачи в государственную собственность построенных объектов, речь идет, главным образом, о парках, скверах и прочих объектах благоустройства.

Помимо этого, указом президента определен и детализирован порядок участия инвестора в финансировании и строительстве объектов инфраструктуры.

К слову, в «Северном береге» уже появилась новая улица, которую по решению властей Минска назвали в честь советского маршала (читать далее вот тут).