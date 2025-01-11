Президент Беларуси Александр Лукашенко внес важные изменения в условия строительства ЖК «Северный берег» в Минске. Как сообщила в пятницу, 10 января 2025 года, пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко подписал «указ № 6, направленный на совершенствование условий строительства экспериментального многофункционального комплекса “Северный Берег”.