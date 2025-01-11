Пенсионер умер в Минске от загоревшейся из-за сигареты одежды

В Минске умер пенсионер, который пострадал от огня. Пожар начался из-за вспыхнувшей в результате неосторожного курения одежды. Трагедия, как пишет БелТА, произошла в субботу, 5 января 2025 года. Тогда от загоревшейся на нем одежды в квартире на улице Горецкого в Минске серьезные ожоги получил мужчина-пенсионер 1951 года рождения.
Он был экстренно госпитализирован, медики все это время боролись за его жизнь, однако их усилия, увы, не увенчались успехом.
Мужчина скончался в медучреждении в пятницу, 10 января 2025 года в 17.30.
Причиной возгорания стала, как говорилось, именно неосторожность при курении.
Ранее мы писали о том, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил 8-летнего мальчика в микрорайоне Малиновка на улице Космонавтов в Минске (здесь читать далее).