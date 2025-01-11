Пенсионер умер в Минске от загоревшейся из-за сигареты одежды

В Минске умер пенсионер, который пострадал от огня. Пожар начался из-за вспыхнувшей в результате неосторожного курения одежды. Трагедия, как пишет БелТА, произошла в субботу, 5 января 2025 года. Тогда от загоревшейся на нем одежды в квартире на улице Горецкого в Минске серьезные ожоги получил мужчина-пенсионер 1951 года рождения.