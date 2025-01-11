Летевшие в Саратов самолеты перенаправили в Самару и Волгоград

В субботу, 11 января 2025 года, в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Из-за этого некоторые самолеты перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Волгоград.
«Рейсы, направляющиеся в аэропорт “Гагарин”, из Москвы и Еревана, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.
Отметим, утром ограничения на полеты вводили в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска. Сейчас все они сняты.