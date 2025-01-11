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Летевшие в Саратов самолеты перенаправили в Самару и Волгоград

Аэропорт Курумоч в Самаре стал запасным аэродромом для рейсов, летевших в Саратов 11 января.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 11 января 2025 года, в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Из-за этого некоторые самолеты перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Волгоград.

«Рейсы, направляющиеся в аэропорт “Гагарин”, из Москвы и Еревана, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Отметим, утром ограничения на полеты вводили в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска. Сейчас все они сняты.