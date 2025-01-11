Разработан биоразлагаемый полимер из чайного гриба

ГОНКОНГ, 11 января. /ТАСС/. Ученые из Китайского университета Гонконга (CUHK) разработали биоразлагаемый заменитель пластика из комбучи — напитка из чайного гриба. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), новый экологически чистый материал может заменить пластиковую упаковку для пищевых продуктов и даже натуральную кожу.
Комбуча производится путем ферментации бактериями и дрожжами чая и сахара, благодаря чему складывается симбиотическая культура. Команда сотрудников лаборатории кафедры химии CUHK решила использовать ее для производства бактериальной целлюлозы полимерного типа, которая может применяться в качестве биоразлагаемого упаковочного материала, распадающегося в почве за три-пять месяцев.
«Мы можем сделать этот новый материал водонепроницаемым и маслостойким, — сказал газете помощник декана CUHK Нгай То. — Ингредиенты, которые мы используем, не очень дорогие, поскольку мы в основном используем чайные листья и сахар».
Такой полимер можно применять для изготовления пакетов для продуктов, крышек для стаканов с напитками или коробок для сэндвичей. Материал также можно использовать для создания синтетической кожи.
Один из недостатков нового материала в том, что производство такой пленки в настоящее время обходится дороже, чем производство дешевого пластика. Однако меры по ограничению использования пластика в Китае, в том числе в Гонконге, открывают большие возможности для использования подобных материалов, считают создатели «полимера из чайного гриба».