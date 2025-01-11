Разработан биоразлагаемый полимер из чайного гриба

Один из недостатков нового материала в том, что производство такой пленки в настоящее время обходится дороже, чем производство дешевого пластика. Однако меры по ограничению использования пластика в Китае, в том числе в Гонконге, открывают большие возможности для использования подобных материалов, считают создатели «полимера из чайного гриба».