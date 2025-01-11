Запатентована технология производства нетоксичной упаковки для продуктов

Полиэфир PBS используют для производства упаковки и тары пищевых продуктов, пленки и изделий для сельского хозяйства. Есть возможность использовать PBS и в медицинских целях — производстве рассасывающихся нитей, скаффолдов (остеопластических материалов для периодонтальной хирургии, связанной с тканями основания зуба), покрытий и гидрогелей для тканевой инженерии. Как пояснили в университете, PBS, который производился ранее, обладает рядом недостатков, препятствующих использованию в медицине. Запатентованный учеными СамГТУ метод способен исправить такие свойства материала, как высокая хрупкость и кристалличность, а также повысить биосовместимость со стволовыми клетками, образующими костную ткань.