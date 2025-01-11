Запатентована технология производства нетоксичной упаковки для продуктов

САМАРА, 11 января. /ТАСС/. Химики Самарского государственного технического университета (СамГТУ) запатентовали экологичный способ получения биоразлагаемых полиэфиров для изготовления упаковки пищевых продуктов, изделий для сельского хозяйства и медицины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.
«Научный коллектив кафедры “Технология органического и нефтехимического синтеза” [Самарского] политеха нашел новый способ получения биоразлагаемого полибутиленсукцината (PBS) на основе янтарной и яблочной кислот, в процессе которого не применяются растворители и токсичные катализаторы. В дальнейшем мы планируем проводить дополнительные испытания вместе с медицинскими научными лабораториями, чтобы добиться подходящих для промышленного производства характеристик этого полиэфира», — сообщили в вузе.
Полиэфир PBS используют для производства упаковки и тары пищевых продуктов, пленки и изделий для сельского хозяйства. Есть возможность использовать PBS и в медицинских целях — производстве рассасывающихся нитей, скаффолдов (остеопластических материалов для периодонтальной хирургии, связанной с тканями основания зуба), покрытий и гидрогелей для тканевой инженерии. Как пояснили в университете, PBS, который производился ранее, обладает рядом недостатков, препятствующих использованию в медицине. Запатентованный учеными СамГТУ метод способен исправить такие свойства материала, как высокая хрупкость и кристалличность, а также повысить биосовместимость со стволовыми клетками, образующими костную ткань.
Специалисты СамГТУ рассказали, что новая технология способствует увеличению гидрофильности получаемого материала и, как следствие, скорости его биоразрушения. Если синтетический полиэфир полиэтилентерефталат, из которого производят, в частности, ПЭТ-бутылки, в природных условиях разрушается более ста лет, то PBS способен к биодеструкции с образованием нетоксичных продуктов распада, что делает его использование более экологичным.