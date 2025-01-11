Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор мужчине, устроившем трагедию на Чигиринском водохранилище

Суд вынес приговор мужчине, который устроил трагедию на Чигиринском водохранилищ.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор 41-летнему жителю городского поселка Кировск, из-за которого серьезно пострадала девушка на Чигиринском водохранилище. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла 18 августа 2024 года на Чигиринском водохранилище в Могилевской области.

В тот день 41-летний фигурант решил прокатить свою знакомую на водах Чигиринского водохранилища. При этом он управлял маломерным судном МКМ, на котором был установлен мотор TOHATSU-40. Само плавсредство не было зарегистрировано в установленном законодательством порядке. Помимо этого, мужчина не имел судового билета и достоверно знал о запрете использования мотора данной мощности на названном маломерном судне.

Тем не менее, все это его не остановило. Водная прогулка началась, в какой-то момент девушка, на которой не было спасательного жилета, захотела сфотографироваться.

«Для этого она переместилась со своего пассажирского места из одной части судна в другую, а затем встала на “нос” транспортного средства», — констатировали в прокуратуре.

Лодка покачнулась, и девушка, не удержав равновесие, упала за борт и оказалась в воде.

«Дном судна и винтом лодочного мотора ей были причинены тяжкие телесные повреждения», — отмечают правоохранители.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов.

Ему вынесен приговор: два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Помимо этого, фигуранту запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами в течение пяти лет.

Ранее мы писали о том, что СК Беларуси завел уголовное дело на водителя, насмерть сбившего ребенка в Минске (тут про это).