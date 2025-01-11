Суд вынес приговор мужчине, устроившем трагедию на Чигиринском водохранилище

В тот день 41-летний фигурант решил прокатить свою знакомую на водах Чигиринского водохранилища. При этом он управлял маломерным судном МКМ, на котором был установлен мотор TOHATSU-40. Само плавсредство не было зарегистрировано в установленном законодательством порядке. Помимо этого, мужчина не имел судового билета и достоверно знал о запрете использования мотора данной мощности на названном маломерном судне.