Суд вынес приговор мужчине, устроившем трагедию на Чигиринском водохранилище

Суд вынес приговор 41-летнему жителю городского поселка Кировск, из-за которого серьезно пострадала девушка на Чигиринском водохранилище. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла 18 августа 2024 года на Чигиринском водохранилище в Могилевской области.
В тот день 41-летний фигурант решил прокатить свою знакомую на водах Чигиринского водохранилища. При этом он управлял маломерным судном МКМ, на котором был установлен мотор TOHATSU-40. Само плавсредство не было зарегистрировано в установленном законодательством порядке. Помимо этого, мужчина не имел судового билета и достоверно знал о запрете использования мотора данной мощности на названном маломерном судне.
Тем не менее, все это его не остановило. Водная прогулка началась, в какой-то момент девушка, на которой не было спасательного жилета, захотела сфотографироваться.
«Для этого она переместилась со своего пассажирского места из одной части судна в другую, а затем встала на “нос” транспортного средства», — констатировали в прокуратуре.
Лодка покачнулась, и девушка, не удержав равновесие, упала за борт и оказалась в воде.
«Дном судна и винтом лодочного мотора ей были причинены тяжкие телесные повреждения», — отмечают правоохранители.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов.
Ему вынесен приговор: два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Помимо этого, фигуранту запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами в течение пяти лет.
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