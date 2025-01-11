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В Башкирии пообещали ухудшение видимости из-за тумана

В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 12 января ожидается ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение опубликовали в МЧС республики.

По предоставленным данным, на дорогах пообещали гололедицу, а также туман, видимость в котором ухудшится до 500−1000 метров.

В регионе также спрогнозировали ветер со скоростью до 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит −6,-11°, местами −14,-19°, днем −2,-7°.

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