В Башкирии пообещали ухудшение видимости из-за тумана

В Башкирии 12 января ожидается ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение опубликовали в МЧС республики.
По предоставленным данным, на дорогах пообещали гололедицу, а также туман, видимость в котором ухудшится до 500−1000 метров.
В регионе также спрогнозировали ветер со скоростью до 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит −6,-11°, местами −14,-19°, днем −2,-7°.
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