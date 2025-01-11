Министерство труда и соцразвития Омской области массово набирает сотрудников

Министерству требуются сотрудники как старшей, так и ведущей группы должностей. Кроме того, работник требуется и в Межрайонное управление министерства, расположенное в Горьковском районе, и в такое же управление в Одесском районе. Там сотрудникам готовы платить от 26 100 до 37 600 рублей и от 44 000 до 59 000 соответственно. Есть подобные вакансии и в других районных отделениях.