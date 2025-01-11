Министерство труда и соцразвития Омской области массово набирает сотрудников

На сайте «Госслужба» открыты свежие вакансии в государственных организациях и министерствах Омской области. Больше всего сотрудников требуется в региональное министерство труда и социального развития — на портале заявлено с десяток вакансий.
Министерству требуются сотрудники как старшей, так и ведущей группы должностей. Кроме того, работник требуется и в Межрайонное управление министерства, расположенное в Горьковском районе, и в такое же управление в Одесском районе. Там сотрудникам готовы платить от 26 100 до 37 600 рублей и от 44 000 до 59 000 соответственно. Есть подобные вакансии и в других районных отделениях.
Конкретный размер зарплаты чиновников будет зависеть от вида должности и других параметров. Так, в самом министерстве зарплата сотрудников старшей группы должностей составляет от 28 300 до 45 700 рублей. Ведущей — от 44 000 до 59 000.
Примечательно, что требований к стажу работы по специальности и гражданской службы к соискателям не предъявляется. Чтобы побороться за кресло чиновника, кандидатам достаточно высшего образования, знания основных законов РФ и Омской области, а также профильного законодательства. Заявки от соискателей принимаются до 30 января.