В сложных метеоусловиях аэропорт «Храброво» работает штатно

В аэропорту «Храброво» прокомментировали работу авиаузла в сложных метеоусловиях.
— Работаем штатно, — отмечается в сообщении телеграм-канала аэропорта. — Возможны задержки рейсов по метеоусловиям и случаи позднего прибытия самолетов. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.
Сообщается, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно ФАП № 82 (Федеральным авиационным правилам).
Пассажиров и встречающих просят уточнять время вылета/прилета в колл-центре аэропорта по номеру +7 (4012) 550−550. А также следить за информацией о рейсах на онлайн-табло.