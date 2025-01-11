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В сложных метеоусловиях аэропорт «Храброво» работает штатно

Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.

В аэропорту «Храброво» прокомментировали работу авиаузла в сложных метеоусловиях.

— Работаем штатно, — отмечается в сообщении телеграм-канала аэропорта. — Возможны задержки рейсов по метеоусловиям и случаи позднего прибытия самолетов. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.

Сообщается, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно ФАП № 82 (Федеральным авиационным правилам).

Пассажиров и встречающих просят уточнять время вылета/прилета в колл-центре аэропорта по номеру +7 (4012) 550−550. А также следить за информацией о рейсах на онлайн-табло.