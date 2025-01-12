Две иордани для крещенских купаний обустраивают на заливе Якоби в Иркутске

К празднику Крещения Господня, который состоится 19 января, на заливе Якоби в Иркутске подготовят две иордани для крещенских купаний. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В настоящее время наращивают лёд. Сейчас его толщина составляет 44 сантиметра. Для безопасности площадку огородят. Запланировано создание ледяных скульптур подсвечников и крестов. Предусмотрено обустройство двух прорубей для забора воды и двух для купания», — рассказали АиФ-Иркутск в администрации.
Настоятель Александро-Невского храма Марк Косолапов отметил, что накануне праздника пройдёт освящение воды, а 19 января после службы состоится крестный ход от храма до иордани.
Для безопасности жителей на территории будут дежурить скорая помощь, полиция. На территории появятся палатки, в которых можно будет переодеться, согреться, выпить горячий чай. Также для удобства установят туалеты и контейнеры для мусора. А в ночь на 20 января купели засыплют снегом.