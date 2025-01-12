Две иордани для крещенских купаний обустраивают на заливе Якоби в Иркутске

Для безопасности жителей на территории будут дежурить скорая помощь, полиция. На территории появятся палатки, в которых можно будет переодеться, согреться, выпить горячий чай. Также для удобства установят туалеты и контейнеры для мусора. А в ночь на 20 января купели засыплют снегом.