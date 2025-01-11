Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за сильного тумана и неблагоприятных метеоусловий в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили в нескольких регионах Казахстана штормовое предупреждение на 12—14 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 93% 747 мм рт. ст.

Резкая смена погоды ожидается ночью и утром 12 января на западе и севере Акмолинской области, а также в Кокшетау, где прогнозируют туман.

12 января в центре Кызылординской области также будет туман. Он ожидается временами и в самой Кызылорде.

О туманах синоптики предупреждают также и в других регионах:

  • на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области;
  • на востоке, юге, в центре Абайской области;
  • на востоке Атырауской области;
  • на севере Актюбинской области;
  • на западе, севере, востоке Костанайской области и в Костанае;
  • на севере Мангистауской области;
  • на юге, западе Северо-Казахстанской области;
  • на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске;
  • на юге, западе, в горных и предгорных районах в Туркестанской области;
  • на севере и востоке Павлодарской области;
  • на востоке и в горных районах Жетысуской области.

12—14 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области и в Таразе ожидается туман. Также синоптики предупреждают о сильном северо-восточном ветре с 13 по 14 января. В горных районах области он может достигать 15−20 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени объявлено:

в Абайской области

  • С 20:00 11 января до 20.00 12 января по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

в Восточно-Казахстанской области

  • С 20:00 11 января до 20.00 12 января по городу Усть-Каменогорск в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — метеорологические условия (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха и неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.