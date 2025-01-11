Из-за сильного тумана и неблагоприятных метеоусловий в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Резкая смена погоды ожидается ночью и утром 12 января на западе и севере Акмолинской области, а также в Кокшетау, где прогнозируют туман.
12 января в центре Кызылординской области также будет туман. Он ожидается временами и в самой Кызылорде.
О туманах синоптики предупреждают также и в других регионах:
- на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области;
- на востоке, юге, в центре Абайской области;
- на востоке Атырауской области;
- на севере Актюбинской области;
- на западе, севере, востоке Костанайской области и в Костанае;
- на севере Мангистауской области;
- на юге, западе Северо-Казахстанской области;
- на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске;
- на юге, западе, в горных и предгорных районах в Туркестанской области;
- на севере и востоке Павлодарской области;
- на востоке и в горных районах Жетысуской области.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени объявлено:
в Абайской области
- С 20:00 11 января до 20.00 12 января по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
в Восточно-Казахстанской области
- С 20:00 11 января до 20.00 12 января по городу Усть-Каменогорск в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — метеорологические условия (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха и неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.